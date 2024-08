Večer o električnih avtomobilih (17. 8.)

Maribor, 16. avgusta - Matija Sagaj v komentarju Od evforije do krize identitete piše o odnosu Evropejcev do električnih avtomobilov, ki se zelo ohlaja. Avtor dodaja, da je dejstvo, da je upad prodaje neizogibno povezan tudi z zmanjševanjem in ukinjanjem subvencij za nakup električnih vozil, ob še zmeraj visokih cenah električnih avtomobilov razumljivo.