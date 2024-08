V turškem parlamentu izbruhnil množičen pretep

Ankara, 16. avgusta - V turškem parlamentu je danes med razpravo o usodi zaprtega opozicijskega poslanca Cana Atalaya izbruhnil množičen pretep. Atalaya so leta 2022 obsodili na 18 let zapora zaradi sodelovanja na protivladnih protestih Gezi leta 2013, v začetku letošnjega leta pa so mu odvzeli poslansko imuniteto.