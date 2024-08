V Dohi konec pogajanj o Gazi, nov krog prihodnji teden v Kairu

Doha/Washington/Gaza, 16. avgusta - V katarski Dohi so se po dveh dneh pogovorov danes končala pogajanja o prekinitvi ognja na območju Gaze. Vprašanja, ki ostajajo odprta, naj bi rešili v novem krogu pogajanj, ki bo na sporedu predvidoma prihodnji teden v Kairu, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili posredniki v pogajanjih Katar, Egipt in ZDA.