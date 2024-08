Klakočar Zupančič: Danes je dan narodnega ponosa, zgodovinskega spomina in zahvale

Ljubljana, 17. avgusta - Danes je dan narodnega ponosa, zgodovinskega spomina in zahvale vsem tistim, ki so s svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine omogočili, da se je pred 105 leti slovensko Prekmurje združilo z matičnim narodom, je v poslanici ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom zapisala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.