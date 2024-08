Newyorške borze uvodoma v rdečem, zlato rekordno

New York, 16. avgusta - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so po močnem tednu zadržani, potem ko so najnovejši podatki pokazali, da je julija v ZDA prišlo do občutnega padca novih stanovanjskih gradenj. Cena zlata je medtem dosegla novo rekordno raven.