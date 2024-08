S ponedeljkom oviran promet še na delu dolenjske avtoceste

Ljubljana, 16. avgusta - V ponedeljek bodo po napovedih Darsa stekla pripravljalna dela za obnovo voziščne konstrukcije dolenjske avtoceste med priključkoma Bič in Trebnje zahod. Do sredine septembra bo promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Obnova medtem že poteka med priključkoma Novo mesto vzhod in Dobruška vas, kjer promet teče po enem smernem vozišču.