Za sofinanciranje velikih investicij na voljo 11,6 milijona evrov

Ljubljana, 16. avgusta - Spirit Slovenija je objavil nov, 11,6 milijona evrov vreden razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost, ki se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost, potem ko so prvotnega zaradi spremenjenih pogojev v začetku meseca preklicali. Družbe želijo spodbudili k trajnostno naravnanim investicijam.