Umrl direktor fotografije in snemalec Zoran Hochstätter

Ljubljana, 16. avgusta - V 70. letu starosti je umrl direktor fotografije in filmski snemalec Zoran Hochstätter, so sporočili s Slovenskega filmskega centra. Od konca 70. let je snemal kratke, dokumentarne, industrijske in reklamne filme. Od leta 1983 do leta 2023 se je kot direktor fotografije podpisal pod 49 celovečernih igranih filmov.