Kmetijam za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti na voljo milijon evrov posojil

Ljubljana, 16. avgusta - Slovenski regionalno razvojni sklad je v uradnem listu objavil razpis za finančni produkt Agro dopolnilne, ki je po vsebini dolgoročno razvojno posojilo z ugodnimi pogoji. Njegovi cilji so izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in ustvarjanje delovnih mest na kmetijah, povečanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter spodbujanje trženja.