Zvišane nagradne premije za zmago na odprtem teniškem prvenstvu ZDA

New York, 16. avgusta - Organizatorji odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku so za 15 odstotkov povišali nagradne premije za omenjenem turnirju za grand slam. Skupni sklad bo tako letos znašal 68 milijonov evrov, medtem ko bo vsak zmagovalec v žep pospravil 3,2 milijona evrov nagrade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.