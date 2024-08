ZN pozivajo k prekinitvi spopadov v Gazi za cepljenje otrok proti otroški paralizi

Ženeva, 16. avgusta - Združeni narodi so zaprosili za sedemdnevno prekinitev spopadov v Gazi, da bi več kot 640.000 otrok cepili proti otroški paralizi, potem ko so na območju v odpadnih vodah odkrili virus, ki jo povzroča. Prekinitev ognja bi otrokom in družinam omogočila varen dostop do zdravstvenih ustanov oz. dostop zdravstvenih delavcev do otrok za cepljenje.