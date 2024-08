Za prestrukturiranje premogovnih regij za Zasavje na voljo več denarja

Ljubljana, 16. avgusta - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je s 7,76 milijona evrov na 12,42 milijona evrov povečalo sredstva, ki so razpisana za podporo pri prestrukturiranju zasavske premogovne regije. Sredstva so na voljo občinam Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, med drugim za poslovne cone, da bi podjetja lahko ustvarjala nova delovna mesta.