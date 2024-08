Veljati začenja uredba o obnovi narave

Ljubljana, 18. avgusta - Veljati je začela uredba EU o obnovi narave, ki določa zavezujoče cilje za obnovo degradiranih ekosistemov v povezavi, zlasti tistih z največjim potencialom za zajemanje in shranjevanje ogljika, ter za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih nesreč. Okoljski ministri EU so zakonodajo o obnovi narave dokončno potrdili sredi junija.