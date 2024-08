Ekipa vojaškega helikopterja po gašenju v Severni Makedoniji spet v Sloveniji

Cerklje ob Krki, 16. avgusta - Po sedmih dneh pomoči pri gašenju obsežnih požarov v Severni Makedoniji se je v Slovenijo danes vrnila helikopterska posadka Slovenske vojske in ekipa Uprave RS za zaščito in reševanje. Helikopter je na požarišča v Severni Makedoniji skupaj odvrgel 175.500 litrov vode in pri tem skupaj letel 22 ur in 30 minut, so sporočili z ministrstva za obrambo.