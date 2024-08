Tudi na MNZ in policiji obsojajo nasilje nad policisti

Ljubljana, 16. avgusta - Na notranjem ministrstvu in policiji najostreje obsojajo vsako nasilje in napad na policiste, ki mora biti ustrezno obravnavano in kaznovano. Izzive glede romske skupnosti dejavno rešujejo in verjamejo, da bodo v dialogu lokalne skupnosti, države in romskih prebivalcev naredili pomembne korake k izboljšanju, so navedli v odzivu na sindikalni poziv.