Festival kratkega filma ob 10. obletnici v znamenju slogana To ni faza

Ljubljana, 19. avgusta - V Ljubljani se bo danes začel Festival kratkega filma - FeKK. Ob deseti izdaji so si izbrali slogan To ni faza, s katero želijo organizatorji poudariti, da se je festival iz skromnih začetkov razvil v prepoznaven kulturni dogodek, posvečen kratkemu filmu. Ti bodo skupaj s spremljevalnimi dogodki do konca tedna zapolnili različne lokacije po mestu.