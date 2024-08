Bayer v ZDA s sodno zmago glede spornega herbicida

Frankfurt/Philadelphia, 16. avgusta - Delnice nemškega kemičnega velikana Bayerja so v petek poskočile za več kot 10 odstotkov, potem ko je ta dosegel sodno zmago na ameriškem sodišču v dolgoletni obrambi pred očitki in tožbami, da njegova sredstva za zatiranje plevela na osnovi glifosata povzročajo raka. Ti postopki so zadnja leta močno vplivali na dobiček družbe.