Klub Prekmurcev v Ljubljani ob prazniku: Slovenija s Prekmurjem pridobiva

Ljubljana, 17. avgusta - Slovenija s Prekmurjem pridobiva, tudi zaradi številnih obrtnikov, narave in turizma, je za STA dejala predsednica Kluba Prekmurcev Ljubljana Maja Benko ob robu prireditve, ki so jo pripravili ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Podžupan Ljubljane Dejan Crnek pa je ocenil, da so Prekmurci v Ljubljani dodana vrednost mesta.