V berlinski Stari narodni galeriji jeseni razstava Monet in impresionistično mesto

Berlin, 18. avgusta - V berlinski Stari narodni galeriji bodo septembra odprli razstavo Monet in impresionistično mesto. Na ogled bodo trije najzgodnejši pogledi Clauda Moneta na Pariz iz leta 1867. Dela veljajo za prve impresionistične poglede na mesto in so bila navdih umetnikom, kot sta Gustave Caillebotte (1848-1894) in Camille Pissarro (1830-1903).