Tihomorsko obalo Japonske oplazil močan tajfun

Tokio, 16. avgusta - Japonsko tihomorsko obalo je danes oplazil tajfun Ampil. Na območju Tokia, kjer so sunki vetra po podatkih meteorološke agencije (JMA) dosegli hitrosti do 216 kilometrov na uro, je povzročil odpovedi več sto letov in vlakov ter prekinitev dobave elektrike. Več kot 4000 domov je ostalo brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.