28-letnica iz Ivančne Gorice po navedbah policije ni umrla zaradi poškodb

Ljubljana, 16. avgusta - Obdukcija 28-letnice, ki so jo v sredo v jutranjih urah v stanovanjski hiši v Ivančni Gorici našli mrtvo, je pokazala, da ni umrla zaradi (sicer hudih) poškodb, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Vzrok smrti 28-letnice tako še ni znan in ga bodo ugotavljali z nadaljnjimi medicinskimi in toksikološkimi preiskavami.