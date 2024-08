Direktorica LGM Klančnik Kocutar: 50 let institucionaliziranega lutkovnega gledališča v mestu ima številne učinke

pogovarjala se je Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 20. avgusta - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) jeseni praznuje 50 let profesionalnega delovanja. Direktorica in umetniška vodja Katarina Klančnik Kocutar meni, da je institucionalizirana dejavnost ključna za dolgoročen razvoj lutkovne umetnosti in zvestobo občinstva. Za mesto ima to številne učinke, je povedala v pogovoru za STA.