V Moderni galeriji simpozij o medsebojni povezavi umetnosti in igre

Ljubljana, 17. avgusta - V Moderni galeriji se danes začenja simpozij Konec svetov z mednarodno priznanimi umetniki, kuratorji in teoretiki. Osredotočen bo na medsebojne povezave umetnosti, igre in ekološkega razmišljanja na presečišču s politiko. Obravnaval bo vprašanje, kateri imaginariji naj oblikujejo umetniško in institucionalno prakso v času planetarnega pretresa.