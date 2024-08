Pogajalci v Dohi upajo na sklenitev mirovnega dogovora

Doha, 16. avgusta - V Dohi se nadaljujejo pogajanja za prekinitev ognja v Gazi. Nov krog večmesečnih in večstranskih pogovorov še ni pripeljal do sklenitve pričakovanega dogovora o prekinitvi ognja in izpustitvi izraelskih talcev, ki jih je palestinsko gibanje Hamas zajelo 7. oktobra lani. Neposredno udeležbo na pogajanjih je tokrat odpovedal Hamas.