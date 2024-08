V Čepovanu se začenja glasbeno-uporniški festival

Nova Gorica, 16. avgusta - V goriškem Čepovanu se danes popoldne začenja 6. glasbeno-uporniški festival Če povem, ki bo do nedelje ponudil številne koncerte in delavnice. Danes bodo nastopili italijanski kitarist Carmelo Pipitone, punk skupina Pokriva nočiva in rock skupina Time Keeper, otrokom pa bodo namenjene starodavne vikinške igre.