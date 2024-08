Hčerko tajskega milijarderja Shinawatre imenovali za premierko

Bangkok, 16. avgusta - Tajski parlament je hčerko milijarderja Thaksina Shinawatre danes imenoval za premierko, potem ko je ustavno sodišče odstavilo dosedanjega premierja Srettha Thavisina in s tem vlado. 37-letna Paetongtarn Shinawatra je postala najmlajša premierka v ustavni monarhiji in druga ženska na tem položaju, ki sta ga zasedala že njena teta in oče.