Opit voznik huje poškodoval pešca in odpeljal s kraja nesreče

Logatec, 16. avgusta - Policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o prometni nesreči v Logatcu, v kateri sta bila udeležena pešec in voznik osebnega vozila. Ugotovili so, da je voznik pod vplivom alkohola pri rdeči luči zapeljal v križišče, trčil v pešca, ga ob tem huje poškodoval, nato pa odpeljal s kraja nesreče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.