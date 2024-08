Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 16. avgusta - Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Po nižinah bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Obeti: V nedeljo zjutraj bo še sončno. Čez dan bo več spremenljive oblačnosti. Popoldne se bodo od zahoda začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V ponedeljek bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom v višinah se nahaja nad Balkanom. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo in se zelo počasi pomika proti vzhodu. Pred njo s šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka zelo topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Večinoma bo sončno in vroče, v Alpah bodo popoldne posamezne nevihte. V soboto bo večinoma sončno, popoldne se bodo v Alpah in tudi ponekod v krajih vzhodno od nas pojavljale nevihte.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev.