V Tehnoparku Celje multimedijska instalacija Atmosfere

Celje, 18. avgusta - V Tehnoparku Celje bo od srede do 29. avgusta na ogled multimedijska instalacija Atmosfere, umetnost, podnebje in raziskovanje vesolja. Razstava priča o moči umetnosti, raziskav in sodelovanja pri obravnavi temeljnih vprašanj našega časa ter prinaša potovanje po področjih atmosfere, podnebja in raziskovanja vesolja.