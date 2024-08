Policijski sindikat Slovenije Goloba pozval k ustrezni ureditvi položaja policistov

Ljubljana, 16. avgusta - Tudi v Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer ter vse pogostejše grožnje in napade na policiste pri izvajanju nalog za zagotavljanje varnosti v državi. V dopisu so k ukrepanju pozvali premierja Roberta Goloba in navedli, da je vlada v pogajanjih jasno pokazala, da dela policistov ne ceni.