Varnostni svet ZN podaljšal mandat misiji Afriške unije v Somaliji do 31. decembra

New York, 16. avgusta - Varnostni svet ZN je v četrtek soglasno podaljšal pooblastilo za mandat prehodni misiji Afriške unije v Somaliji (Atmis) do 31. decembra in v resoluciji izrazil resno zaskrbljenost zaradi nadaljevanja groženj islamistične milice Al Šabab za mir, varnost in stabilnost v Somaliji in regiji.