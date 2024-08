Mlade kajakašice do ekipnega brona

Krakov, 15. avgusta - Prvi tekmovalni dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu je slovenska reprezentanca prišla do prve kolajne. Zanjo so poskrbele kajakašice mladinke Naja Pinterič, Ula Skok in Sara Globokar, ki so priveslale do brona v ekipni preizkušnji.