Žbogar v VS ZN jemenske hutijevce ponovno pozval k izpustitvi pridržanega osebja ZN

New York, 15. avgusta - Zelo obžalovanja je vredno, da ni napredka pri izpustitvi osebja ZN, ki so ga hutijevci samovoljno pridržali junija in ponovno pozivamo k njihovi takojšnji, varni in brezpogojni izpustitvi, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju v Jemnu med drugim dejal veleposlanik Samuel Žbogar.