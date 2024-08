Mladina o odzivih na odprtje olimpijskih iger (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Grega Repovž v komentarju Pazi, nos gre! piše o odzivih na odprtje olimpijskih iger in skupnih evropskih vrednotah. To je po njegovem mnenju tisto, kar je kazal režiser odprtja olimpijskih iger: "da je dovolj vtikanja nosov v tuja življenja, s katerim danes podpihuje jezo in strah desnica po Evropi, v imenu vrednot seveda".