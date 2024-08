Na Švedskem potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz zunaj Afrike

Stockholm, 15. avgusta - Švedska agencija za javno zdravje je danes sporočila, da so v tej članici EU potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz oziroma mpox zunaj Afrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Okužbo so diagnosticirali osebi, ki je poiskala zdravstveno oskrbo v Stockholmu, so dodali.