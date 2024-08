Ljubljana, 15. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je med Radovljico in predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 9 kilometrov. Uvoz Jesenice zahod, Hrušica proti Karavankam je zaprt. Izvoz Lipce iz smeri Ljubljane je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori in Jesenicam sta možna izvoza Radovljica in Lesce.