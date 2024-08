Najnovejši gospodarski podatki v zeleno obarvali newyorške borze

New York, 15. avgusta - Tečaji na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Na dobro razpoloženje vlagateljev so vplivale najnovejše gospodarske objave, med drugim objava ameriškega ministrstva za trgovino, ki je danes objavilo julijske podatke o prodaji v trgovini na drobno v ZDA. Ti so bili boljši od pričakovanj.