Sindikat policistov ministrstvo in policijo poziva k ukrepanju za zagotavljanje večje varnosti policistov v postopkih

Ljubljana, 15. avgusta - V Sindikatu policistov Slovenije opozarjajo na poslabšanje varnostnih razmer na nekaterih območjih v državi. Vodstvo ministrstva za notranje zadeve in policije pozivajo k sprejetju ukrepov, ki bodo zagotavljali bolj učinkovito uveljavljanje reda in izterjavo izrečenih kazni ter boljšo varnost policistov v postopkih in posledično tudi državljanov.