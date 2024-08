Tiraspol, 15. avgusta - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga v gosteh premagali Šerif Tiraspol z 1:0 (0:0). Ljubljančani, ki so prvi obračun dobili s 3:0, so se tako prebili v zadnji kvalifikacijski krog tega tekmovanja. V njem se bodo merili z Rijeko.