Pri Kočevski Reki požar najverjetneje zanetila strela

Kočevska Reka, 15. avgusta - Na odročnem delu hriba nad krajem Borovce pri Kočevski Reki je v sredo zagorelo. Požar je opazila posadka helikopterja Slovenske policije, ki je v sklopu rednih nalog opazovala območje. Požar na težko dostopnem terenu so uspeli omejiti. Ugotovili so, da ga je najverjetneje zanetil udar strele, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.