V Keniji po protestih odstranili ponesrečen kip olimpijske junakinje Kipyegon

Nairobi, 15. avgusta - Z dvema osvojenima kolajnama v teku na 1500 in 5000 metrov je Faith Kipyegon ena izmed junakinj poletnih olimpijskih iger v Parizu. Tridesetletno atletinjo so v domovini Keniji želeli počastiti s kipom v njen spomin. A so ponesrečeno amatersko narejeno skulpturo po splošnem zgražanju javnosti odstranili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.