Podnebni aktivisti ustavili promet na dveh nemških letališčih

Berlin, 15. avgusta - Podnebni aktivisti so danes protestirali na štirih nemških letališčih, se prilepili na letališko ploščad in na dveh letališčih za nekaj ur ustavili zračni promet, preden jih je policija aretirala. Na incidente se je že odzvala nemška notranja ministrica Nancy Faeser in jih označila za "nevarne in neumne", je poročala nemška tiskovna agencija dpa.