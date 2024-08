Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 15. avgusta - Indeksi na evropskih borzah so ob začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno, s čimer so sledili dogajanju na newyorških in azijskih borzah. Vlagatelji, ki so premlevajo najnovejše gospodarske objave, so optimistični, da bo kmalu prišlo do občutnega znižanja obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.