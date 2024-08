Izraelska vojska napadla palestinsko begunsko taborišče na Zahodnem bregu

Nablus, 15. avgusta - Izraelske sile so davi v zračnem napadu na palestinsko begunsko taborišče Balata v mestu Nablus na zasedenem Zahodnem bregu ubile dva Palestinca in jih sedem ranile, med njimi enega huje, so sporočili palestinski viri. Izraelska vojska je napad potrdila in navedla, da sta bila ubita oborožena skrajneža, poroča francoska tiskovna agencija AFP.