Šefic in Leben na pogovorih o cenitvah objektov za odstranitev v Ljubnem ob Savinji

Ljubno ob Savinji, 15. avgusta - Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben v teh dneh z lastniki objektov za odstranitev v Ljubnem ob Savinji nadaljujeta pogovore o cenitvah. Predstavila sta 26 cenitvenih poročil, velika večina lastnikov se je s cenitvami strinjala, so sporočili iz Ukoma.