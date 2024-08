Posebna povabila za OP ZDA tudi Thiemu, Wawrinki in Osaki

New York, 15. avgusta - Organizatorji teniškega turnirja za grand slam za odprto prvenstvo ZDA so objavili imena dobitnikov posebnih povabil za nastop v glavnem delu turnirja. Med drugimi so izbrali tudi nekdanje zmagovalce turnirja v New Yorku Avstrijca Dominica Thiema, Švicarja Stanislasa Wawrinko ter Japonko Naomi Osaka in Kanadčanko Bianco Andreescu.