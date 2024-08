V Varnostnem svetu ZN pozivi Južnemu Sudanu za izvedbo mirnih volitev

New York, 15. avgusta - Večina članic Varnostnega sveta ZN je v sredo vlado Južnega Sudana pozvala, naj stori vse za izvedbo mirnih, varnih in verodostojnih volitev do konca letošnjega leta. Veleposlanik Samuel Žbogar je dejal, da so demokratične volitve predpogoj za polno uresničitev mirovnega sporazuma iz leta 2018.