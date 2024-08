Madridski Real zmagovalec evropskega superpokala

Varšava, 14. avgusta - Nogometaši madridskega Reala so na tekmi evropskega superpokala v Varšavi premagali Atalanto z 2:0 (0:0) in šestič v zgodovini po letih 2002, 2014, 2016, 2017 in 2022 osvojili to lovoriko. Za zmagovalce lige prvakov sta zadela Federico Valverde (59.) in Kylian Mbappe (69. minuta).