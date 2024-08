Newyorške borze končale neenotno

New York, 14. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili mešano. V večini pa so dan sklenili nad gladino, saj se je v ZDA potrošniška inflacija julija nadalje umirila, to pa vliva upe vlagateljem, da bo ameriška centralna banka kmalu začela zniževati ključno obrestno mero, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.