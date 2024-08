Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale o Iniciativi mestni zbor in Gibanju za pravice Palestincev, ki sta na vlado naslovila javno pismo s pozivom, naj zaradi genocida v Gazi nemudoma prekine vse stike z Izraelom. Poročale so tudi o današnjem najtoplejšem dnevu tega poletja, v vasi Doblice pri Črnomlju so izmerili 38 stopinj Celzija.